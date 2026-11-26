Bản tin sáng 26/11: Không khí lạnh dần suy yếu, miền Bắc nắng trở lại; Loại quả ruột đen như sô cô la, giá 150 nghìn đồng/kg hút khách; Loại củ trong góc bếp không thể thiếu vào mùa đông; Nga ủng hộ đề xuất của lãnh đạo Belarus