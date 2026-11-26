Bản tin trưa 26/11:Giữa đêm đột nhập ký túc, ép nam sinh giao tiền và điện thoại; Đảng của Thủ tướng Netanyahu khiếu nại kết quả bầu cử tại 120 điểm bỏ phiếu; Mỹ đề xuất áp thuế mới với 14 đối tác thương mại