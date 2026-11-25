Bản tin cuối ngày 25/11: Xe container gặp sự cố, ô tô ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 1; Nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội mất liên lạc sau khi đưa bạn về; Iran kêu gọi người dân sinh thêm con, cảnh báo về việc Mỹ dời căn cứ