Bản tin chiều 27/10: Xe tập lái va chạm xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh, học viên tử vong; Đường dây buôn lậu lắp camera theo dõi ngược lực lượng chức năng; Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho 'chiến tranh quy mô lớn'