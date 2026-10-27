Bản tin trưa 27/10: Vụ khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Bắt thêm 1 bị can; Ông Trump cáo buộc Iran 'khơi mào xung đột' với Mỹ; Thủ tướng Anh tuyên bố không tái gia nhập EU ở thời điểm hiện tại