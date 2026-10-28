Bản tin chiều 28/10: Nữ sinh viên tử vong bất thường tại phòng trọ; Ông Trump 'nhận công' giúp ông Netanyahu lội ngược dòng trong cuộc bầu cử Israel; Mbappe bị tẩy chay vì 'vạ miệng': Hậu quả hàng chục triệu euro