Bản tin trưa 28/10: Tàu cá vừa rời cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội; Lãnh tụ tối cao Iran muốn Mỹ đáp ứng các điều kiện để chấm dứt xung đột; Ông Bolsonaro rời đất nước tới Mỹ sau thất bại trong bầu cử tổng thống Brazil