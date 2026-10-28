Bản tin sáng 28/10: Sắp hết hạn nộp thuế đất, dân chung cư vội vã kê khai; Miền Bắc mưa vài nơi, Trung Bộ mưa lớn xối xả; Chưa có người chiến thắng rõ ràng trong bầu cử ở Israel, phe đối lập trỗi dậy; Ngủ tư thế nào để tránh đau cổ vai gáy?