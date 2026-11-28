Bản tin chiều 28/11: Tàu cá chìm ngoài vùng biển Mũi Né, 4 ngư dân thoát nạn; Đối tượng truy nã quốc tế bị bắt sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài; Ba Lan đặt cược vào công nghệ AI chiến trường của Mỹ