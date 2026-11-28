Bản tin trưa 28/11: Đối tượng truy nã bị bắt sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài; TPHCM: Cháy lớn ở xưởng may khóa trái cửa, khói đen bốc cuồn cuộn; Tổng thống Ukraine thất vọng khi ông Trump gọi ông Putin là 'bạn'