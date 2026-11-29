Bản tin chiều 29/11: Đột kích hang ổ rửa tiền, mức giao dịch 8 tỷ đồng/ngày ở TPHCM; Hiện trường vụ cháy nhà thờ Giáo xứ Nam Trực ở Ninh Bình; Tổng thống Ukraine cấm đưa tin về hạ tầng trọng yếu bị tấn công