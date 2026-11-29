Bản tin trưa 29/11: Cháy nhà thờ ở Ninh Bình; Ô tô xếp hàng dài trên cầu vượt ở Nha Trang để tránh lũ; Iran bị cáo buộc sử dụng dịch vụ Starlink để tấn công quân Mỹ