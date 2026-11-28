Bản tin cuối ngày 28/11: Hàng chục cảnh sát dập đám cháy kho vải ở Bắc Ninh; Hai phụ nữ bị dây cáp quật ngã khi đi xe máy ở Gia Lai; Điều tra vụ nổ khiến 5 học sinh bị bỏng ở Đà Nẵng