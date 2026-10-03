Bản tin chiều 3/10: Nhà 2 tầng ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa; Thêm 7 người bị khởi tố trong vụ khiêng quan tài nhảy múa giữa phố; Nga tấn công cây cầu huyết mạch thứ 2 ở Kiev