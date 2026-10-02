Bản tin cuối ngày 2/10: 'Ăn trái cấm' với bạn gái 12 tuổi, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự; Nga nói Ukraine phải 'trả giá' vì các cuộc tấn công ở Biển Đen; Thái Lan bất ngờ thua Philippines trước chung kết FIFA ASEAN Cup