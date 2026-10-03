Bản tin trưa 3/10: Bố mẹ, con gái và con dâu vận hành đường dây thuốc lá lậu; G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu sau lời đe dọa của ông Trump; Ông Trump không coi việc đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên là 'nhượng bộ'