Bản tin sáng 3/10: Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa nước vẫn mênh mông; Miền Bắc oi bức trước khi đón không khí lạnh; Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 và những tiếc nuối đêm chung kết; Iran xem xét cấm tàu qua eo biển Hormuz