Bản tin chiều 31/10: Tranh giành quyền lực bùng phát tại Tòa án Hiến pháp ở Ba Lan; Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh lên tiếng vụ học sinh bị đánh thủng màng nhĩ trong lớp; Iran công bố video siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy