Bản tin cuối ngày 30/10: Khởi tố người điều khiển cần cẩu làm sập tường, đè chết một phụ nữ ở Hà Nội; Liên tiếp các vụ cướp giật vàng trên đường vắng, lộ danh tính 2 nghi phạm; Nga và Ukraine xác nhận đoàn xe cứu trợ nhân đạo đã tới Oleshky