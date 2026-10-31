Bản tin sáng 31/10: Tháo dỡ nhà tập thể cũ, chuẩn bị xây cao ốc hiện đại ở Hà Nội; Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: ‘Không phải cứ đăng ký là hiến tạng được’; Giáo hoàng Leo XIV đi vào lịch sử khi bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ