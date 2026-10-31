Bản tin trưa 31/10: Danh tính nam thanh niên 19 tuổi tử vong dưới sông, nghi nhảy cầu; Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine; Giáo hoàng Leo XIV đi vào lịch sử khi bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ