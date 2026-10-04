Bản tin chiều 4/10: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán bida ở Quảng Ninh; Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran; HLV Kim Sang Sik cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận đấu Malaysia