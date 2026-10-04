Bản tin trưa 4/10: Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe không biển số cướp tiệm vàng; Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Cơ trưởng Flydubai kể những khoảnh khắc then chốt trong buồng lái