Bản tin cuối ngày 3/10: Bắt 2 đối tượng hứa hỗ trợ vay ngân hàng, lừa tiền người dân; Chập điện tại trang trại, 13.000 con gà chết ngạt; Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine