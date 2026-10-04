Bản tin sáng 4/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa giông; Cầu cạn độc đáo sắp hoàn thiện bên hồ Hoàn Kiếm; Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng dự kiến bàn giao giữa tháng 11; Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu Nga