Bản tin chiều 4/11: Xe tải rơi xuống chân đèo Pha Đin, một người mắc kẹt trong cabin; Iran miễn hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz cho 4 quốc gia; HLV Kim Sang Sik gọi bổ sung 3 cầu thủ lên tuyển Việt Nam