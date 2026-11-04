Bản tin trưa 4/11: Phát hiện người đàn ông đi bộ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine bị truy tố vì tội phản quốc; Iran miễn hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz cho 4 quốc gia