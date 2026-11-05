Bản tin chiều 5/11: Hà Nội: Phát hiện nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên; Xác minh vụ nam sinh viên bị hai thanh niên liên tiếp đấm, đá trong ngõ ở Hà Nội; Mỹ chuyển hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới Trung Đông