Bản tin trưa 05/11: Giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị bắt; Chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' bị bắt tạm giam; Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt nguy cơ bị luận tội sau bầu cử giữa kỳ