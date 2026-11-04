Bản tin cuối ngày 4/11: Lời khai nữ tài xế lái ô tô đâm đổ xe máy điện của thai phụ; Hai CSGT bị đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay khi truy bắt ma túy; Phản ứng của các lãnh đạo thế giới về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ