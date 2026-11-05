Bản tin sáng 5/11: Lý giải vì sao bão trên Biển Đông năm 2026 ít hơn thường lệ; Loạt công trình in sâu trong ký ức người Hà Nội sẽ di dời khi mở rộng Quốc lộ 1A; Phó Tổng thống Mỹ nêu lý do đảng Cộng hòa thất cử, ông Trump lên tiếng