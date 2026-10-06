Bản tin chiều 6/10: Vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công giữa đường: Hai nạn nhân qua cơn nguy kịch; Tổng thống Ukraine tố Nga phóng UAV đánh chìm tàu Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen; Tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ Mỹ