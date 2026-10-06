Bản tin trưa 6/10: Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích; Mỹ theo dõi sát sự cố tại phòng thí nghiệm dịch hạch ở Nga; Tổng thống Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ là 'vô nghĩa'