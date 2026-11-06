Bản tin chiều 6/11: 7 người đi đòi nợ kiểu 'xã hội đen' bị bắt giữ; Nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6; Nhà Trắng phủ nhận sắp thay Bộ trưởng Chiến tranh và Ngoại trưởng Mỹ