Bản tin cuối ngày 5/11: Công an làm việc nhiều giờ tại nhà riêng 'cậu Tuấn tử vi'; Bắt 2 kẻ ẩu đả tại cuộc nhậu khiến một người chết, một người bị thương; Ronaldo tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha