Bản tin sáng 6/11: Học sinh THCS Kim Liên tự ôn tập ở nhà sau vụ cháy; Tiến sĩ chỉ rõ 4 tác nhân tàn phá đường thở mùa hanh khô; Bà Melania Trump chủ trì cuộc gặp thúc đẩy hòa bình Nga - Ukraine; 'Thần đồng' 16 tuổi dứt áo MU, gia nhập Real Madrid