Bản tin trưa 6/11: Trường THCS Kim Liên chuyển sang học online sau vụ cháy; Tổng thống Ukraine nói Mỹ vẫn còn ‘nợ’ Kiev 16 tỷ USD; Bà Melania Trump chủ trì cuộc gặp thúc đẩy hòa bình Nga - Ukraine