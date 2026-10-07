Bản tin chiều 7/10: Người phụ nữ ép con trai 12 tuổi của người tình uống thuốc diệt chuột; Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án 3 người tử vong ở Đồng Nai xuất viện; Nhóm thân Iran tập kích hàng loạt sân bay, căn cứ quân sự của Ảrập Xêút