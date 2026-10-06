Bản tin cuối ngày 6/10: Xe tải chở nông sản bị lũ cuốn ở Đà Lạt; Khởi tố 7 người trong đường dây mại dâm qua nhóm chat 2.200 thành viên; Ông Trump gây sốc khi nói Iran có thể 'xóa sổ Los Angeles và San Diego'