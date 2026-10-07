Bản tin sáng 7/10: TPHCM: Cháy dữ dội cửa hàng xe máy, lan sang 2 nhà kế bên; Những tuyến xe khách nào được đưa về bến Yên Sở sau Giáp Bát, Nước Ngầm?; Ông Trump dự báo xung đột Ukraine sắp kết thúc, nói về đàm phán với Iran