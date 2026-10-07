Bản tin trưa 7/10: Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh; Ba Lan triển khai hệ thống tên lửa Patriot sát biên giới Ukraine; Phó Tổng thống Mỹ nêu điều kiện then chốt cho Iran để kết thúc xung đột