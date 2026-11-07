Bản tin chiều 7/11: 3 người tử vong sau va chạm giữa hai xe máy ở Phú Thọ; Bắt giữ Hồ Văn Tình trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2; Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran