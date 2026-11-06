Bản tin cuối ngày 6/11: Shark Thủy bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm; Khởi tố, bắt giữ 9 thanh thiếu niên vô cớ tấn công người đi đường ở TPHCM; Phái viên Mỹ vạch kế hoạch tái định hình an ninh châu Âu với Nga