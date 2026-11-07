Bản tin sáng 7/11: Miền Bắc mưa rào rải rác trước khi đón không khí lạnh mạnh; Xe khách rời Giáp Bát, Nước Ngầm: Nỗi lo dồn về Yên Sở; Bãi cỏ lau nở rộ ở ngoại ô Hà Nội, khách bắc thang chụp hình; Người trung niên ghi nhớ 5 con số giúp sống thọ hơn