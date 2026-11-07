Bản tin trưa 07/11: Vụ thịt lợn bở, nhũn: Trường đổi nhà cung cấp mới; Danh tính nam tài xế tông gãy cần chắn đường sắt khi tàu đang đến ở Hà Nội; Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử