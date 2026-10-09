Bản tin chiều 9/10: Mẹ sát hại con gái ruột; Cháy nhà, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi tháo chạy; Mỹ phát trực tiếp vụ quân đội xử bắn tử tù lần đầu kể từ Thế chiến II