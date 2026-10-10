Bản tin cuối ngày 10/10: Hai cây phượng bật gốc kéo đổ 3 trụ điện, làm hư hỏng nhiều xe ở TPHCM; NATO khẳng định không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga; HAGL thắng trận đầu tiên ở V-League 2026/27