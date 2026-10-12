Bản tin cuối ngày 12/10: Tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt khi đi trộm dây điện; Tổng thống Putin sẵn sàng ra lệnh ngừng tập kích nếu Ukraine tổ chức bầu cử; Đối thủ tự thua, TPHCM I vô địch giải bóng đá nữ QG trước 2 vòng đấu