Bản tin cuối ngày 18/10: Thái Nguyên bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Nga khẳng định các đợt không kích UAV của Ukraine không thể thay đổi tình hình; Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới, nói đề xuất về Hormuz vẫn được duy trì