Bản tin cuối ngày 20/10: Bắt nghi phạm đâm tử vong tài xế ô tô giữa phố Hà Nội; Xe tải phớt lờ còi ưu tiên trên Vành đai 3, bị phạt 12 triệu đồng; Phó Tổng thống Mỹ từ chối gọi Ukraine là 'đồng minh'